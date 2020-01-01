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Телепрограмма ТВ-каналов

Ждете любимую телепередачу, но забыли в какое время будет трансляция? Увидели анонс премьерного показа фильма, но хотите узнать, когда можно будет посмотреть на телевидении? В подобных ситуациях вам поможет программа ТВ.

Телепрограмма – это удобный функционал, который демонстрирует программу телепередач всех каналов, транслируемых на территории Украины. Воспользовавшись им, вы в любое время можете узнать, расписание фильмов, сериалов, передач на любом канале. Помните, еще лет 20 назад популярно было печатать расписание телепрограммы в СМИ. В каждом, уважающем себя издании, обязательно должна была быть телепрограмма украинских каналов на неделю. И занимала она несколько страниц каждого еженеделька. Сегодня же программа ТВ доступна в Интернете, на расстоянии двух кликов. Телепрограмма онлайн – это удобно, не нужно ждать или искать газету, ТВ программа (Украина) всегда под рукой.

Сервис Ланет.TV предлагает список телепрограммы на сегодня (неделю) по всем каналам, которые доступны к просмотру. Удобная система поиска по каналам: выбирайте любой – и программа на сегодня уже на вашем экране. Также доступна телепрограмма (Украина) на неделю. Кроме этого, мы всегда публикуем, что сейчас в эфире и анонс телепередач. Для удобства пользователя все каналы поделены на жанры, в зависимости от ваших интересов. Программа ТВ на сегодня (на неделю) разбита тематически: инфо, развлечения, мамам, спорт, детям, познание и так далее. Вы увидите, сколько интересного раньше пропускали. Можете не сомневаться, ТВ программа (Украина) от Ланет.TV не упустит ни одной телепередачи. У нас найдется все.

Телевидение открывает перед нами огромные возможности для отдыха под просмотр любимого фильма, для развития кругозора – с познавательной телепередачей, для танцев – клипы любимой музыкальной группы. С Ланет.TV каждый найдет для себя собственный вид времяпрепровождения после трудового дня, для отдыха с друзьями. Ждете матч любимой футбольной команды? Не ждите, помните, что есть программа ТВ, вы всегда уверены, что не пропустите его.

Вместе с сервисом Ланет.TV вы получаете:

  • более 200 каналов украинского и зарубежного телевидения, из которых более 90 – в высоком качестве HD;
  • простой, удобный интерфейс;
  • возможность смотреть ТВ где угодно, на любом количестве устройств;
  • отсутствие навязчивой рекламы;
  • гибкая телепрограмма (Украина): фильтруйте список программ, добавляйте в избранное, перемещайте в закладки. Ваша программа ТВ на сегодня (на неделю) всегда под рукой;
  • пауза эфира до двух часов;
  • родительский контроль.

Вы всегда можете ознакомиться с детальными телепрограммами каналов, разделенных на тематические категории.

Эфирные:

Развлекательные:

Спортивные:

Познавательные:

Музыкальные:

Информационные:

Детские:

ТВ программа (Украина) – одно из полезных и нужных преимуществ онлайн-телевидения. Люди, которые ее просматривают, экономят много времени. Они не переключают впустую каналы по кругу, пытаясь выбрать фильм или передачу. Замечали, как быстро появляется привычка включить телевизор для фона? Все потому, что большинство включает его не тогда, когда хочет посмотреть что-то конкретное, а чтобы переключать каналы, в надежде найти, что посмотреть. Тратят на это не только личное время, но и электроэнергию. Решить эту ситуацию поможет телепрограмма (Украина), которая не только позволит вам выбрать интересный для просмотра контент, не полагаясь на удачу, а еще и ознакомится с кратким содержанием или аннотацией.

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